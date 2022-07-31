Татьяна Проводина

Павел Малков занял 30-ую строчку в рейтинге KPI среди региональных руководителей

Павел Малков занял 30-ую строчку в рейтинге KPI среди региональных руководителей.

KPI месяца врио губернатора Рязанской области составил 34%. Рейтинг, составленный на основе СМИ, мессенджеров и социальных сетей, опубликован агентством The World Inform и ПУЛ Telegram.

Первую позицию рейтинга занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на второй позиции — столичный градоначальник Сергей Собянин, а третье место занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Региональные правительства не участвуют в оценке, итоги подводят независимые эксперты, – отмечается на сайте проекта.

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