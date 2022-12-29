Павел Малков рассказал об агрорекордах Рязанской области в 2022 году

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о рекордах, которые достигли аграрии региона в 2022 году.

По его словам, агрорекорды были достигнуты сразу по нескольким направлениям. Так, произведено более 3 млн тонн зерна, молока — около 600 тыс тонн, мяса — более 100 тыс тонн, яиц — более 1 млрд штук. Впервые Рязанская область в 2022 году продала больше скота, чем купила.

– Это стало возможным благодаря активной поддержке аграриев, более 30 видов которой доступны на федеральном и региональном уровне. На эти цели ежегодно выделяется порядка 3 млрд рублей, – заявил Малков.

Губернатор рассказал о региональной поддержке АПК. Важным направлением работы является возвращение в сельхозоборот неиспользуемых земель. В этом году более 20 тыс. гектаров начали вновь возделываться и давать урожай, отметил Малков.

– На следующий год масштабные планы по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Рязанской области, – сказал глава региона.