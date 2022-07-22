Павел Малков рассказал о приезде в Рязань помощника президента РФ Максима Орешкина

Сегодня Рязань посетил помощник Президента РФ Максим Орешкин. Провели много рабочих совещаний и встреч.

Обсудили развитие транспортной инфраструктуры и туристического потенциала областного центра.

Прошли с Максимом Орешкиным от Лыбедского бульвара до Рязанского Кремля. Рассказал о создании большого пешеходного маршрута по знаковым местам Рязани. После разработки единой концепции планирую обсудить ее с экспертами.

Ещё один важный объект — здание бывшего Рязанского филиала МГИК. Объект пустует с 2019 года. Считаю, что ему нужно найти достойное применение с учётом творческого потенциала нашей молодёжи.

В области много театров, музеев, музыкальных школ и школ искусств, есть музыкальный колледж, но отсутствует профильное высшее учебное заведение. Рязанцы уезжают учиться в другие регионы и остаются там. Надо менять ситуацию.

Строительство моста-дублера через Оку. Обозначил Максиму Станиславовичу безусловную приоритетность этого объекта. Новый мост позволит решить транспортные вопросы не только Рязани, но и ряда районов. Разгрузит действующий мост, который остро нуждается в реконструкции.

Наш проект поддержал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Как я уже говорил, одним из самых проблемных вопросов остаётся ситуация в сфере общественного транспорта в Рязани. Рязанский троллейбус уже стал героем мемов. Вместе с Максимом Орешкиным лично проехали на троллейбусе по одному из маршрутов. Буду обсуждать возможные варианты федеральной поддержки. В первую очередь, в вопросах обновления автопарка.