Павел Малков провёл заседание правительства в обновлённом составе

27 сентября на заседании правительства Рязанской области в обновлённом составе Павел Малков обозначил коллегам задачи. Об этом губернатор написал в своём Telegram канале.

Павел Малков: «Жду эффективности, оперативности и вовлечённости от каждого»

Заседание началось с темы безопасности в связи с трагедией в Ижевске. Глава Рязанской области поручил всем ответственным ведомствам проверить школы, при наличии замечаний нужно оперативно реагировать. Павел Малков ждёт предложений по совершенствованию систем безопасности учреждений образования и соцобъектов.

Обсудили запуск отопления. Сейчас подключено 98% всех объектов региона. 27 сентября должно быть полностью запущено центральное теплоснабжение в Касимове, Сасово и Рязанском районе, – отметил губернатор. В Клепиковском районе работы должны завершиться к концу рабочей недели. Остальные районы обеспечены теплом. Павел Малков поблагодарил коллег, которые провели работу в текущем году оперативно и в срок.

Состоялся разбор исполнения поручений и обращений из социальных сетей. Приведён в порядок участок региональной дороги Полтавка – Аделино – Мелихово в Шиловском районе. Завершается ремонт участка между Скопинским районом и федеральной трассой Р22 Каспий. Объект, как ожидается, будет сдан к концу октября.

Поступали жалобы жителей города на неразбериху с прикреплением адресов к новой школе в Кальном. По словам губернатора, в данный момент мэрия Рязани адресно общается с родителями. Постановление о прикреплении будет в марте следующего года. Павел Малков заявил, что все живущие в этом микрорайоне и желающие учиться в новой школе будут приняты.