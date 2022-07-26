Павел Малков провёл заседание правительства Рязанской области

Во вторник, 26 июля, состоялось заседание правительства Рязанской области.

Врио губернатора Павел Малков обсудил исполнение поручений по итогам посещения объектов и рабочих поездок в районы — такой формат контроля стал постоянным на заседаниях правительства.

Глава администрации Рязанского района Наталья Жунёва отчиталась о перспективах строительства детского сада в селе Дубровичи и школы в селе Агро-Пустынь. Так, земельные участки сформированы, готовится проектно-сметная документация. Малков поручил параллельно прорабатывать вопрос финансирования проектов.

Глава администрации Скопинского района Александр Боков доложил об установке банкомата в Шелемишево по просьбе жителей села. Задача по поручению Павла Малкова была оперативно решена совместно со Сбербанком.

Еще одна тема обсуждения — ход реконструкции Северной окружной дороги в Рязани. Врио главы региона отметил недостаточные темпы ремонтных работ.

«Просто шквал жалоб поступает от людей. Рязанцы обращаются через общественные приемные, пишут мне в соцсетях», — сказал врио губернатора и указал министру транспорта и автодорог области Вадиму Решетнику на несовпадение докладов ведомства с реальностью.

Павел Малков поручил министру выехать на место и организовать круглосуточную работу подрядчика. Кроме того, врио губернатора обратил внимание на необходимость повышения информированности горожан о ходе ремонта Северной окружной дороги.

Врио губернатора также прокомментировал ситуацию с рязанским Управлением рязанского троллейбуса.

«Прошла информация о возможном закрытии троллейбусного депо № 2. Хочу прояснить: данные не соответствуют действительности. Депо сохранится. На текущем этапе развития предприятия его закрытие принесет больше убытков, чем экономии бюджетных средств. Транспортное управление горадминистрации должно было просчитать этот риск, предлагая такое решение», — сказал Павел Малков.

Он рекомендовал главе администрации Рязани Елене Сорокиной рассмотреть вопрос компетентности ответственных должностных лиц.

Вице-губернатор области Артем Бранов доложил врио губернатора о ходе аудиторской проверки деятельности предприятия. Он отметил, что эта работа практически завершена, и определены первоочередные шаги по оздоровлению предприятия.