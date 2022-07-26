Павел Малков провёл заседание правительства Рязанской области

Во вторник, 26 июля, состоялось заседание правительства Рязанской области.
Врио губернатора Павел Малков обсудил исполнение поручений по итогам посещения объектов и рабочих поездок в районы — такой формат контроля стал постоянным на заседаниях правительства.
Глава администрации Рязанского района Наталья Жунёва отчиталась о перспективах строительства детского сада в селе Дубровичи и школы в селе Агро-Пустынь. Так, земельные участки сформированы, готовится проектно-сметная документация. Малков поручил параллельно прорабатывать вопрос финансирования проектов.
Глава администрации Скопинского района Александр Боков доложил об установке банкомата в Шелемишево по просьбе жителей села. Задача по поручению Павла Малкова была оперативно решена совместно со Сбербанком.
Еще одна тема обсуждения — ход реконструкции Северной окружной дороги в Рязани. Врио главы региона отметил недостаточные темпы ремонтных работ.
Павел Малков поручил министру выехать на место и организовать круглосуточную работу подрядчика. Кроме того, врио губернатора обратил внимание на необходимость повышения информированности горожан о ходе ремонта Северной окружной дороги.
Врио губернатора также прокомментировал ситуацию с рязанским Управлением рязанского троллейбуса.
Он рекомендовал главе администрации Рязани Елене Сорокиной рассмотреть вопрос компетентности ответственных должностных лиц.
Вице-губернатор области Артем Бранов доложил врио губернатора о ходе аудиторской проверки деятельности предприятия. Он отметил, что эта работа практически завершена, и определены первоочередные шаги по оздоровлению предприятия.