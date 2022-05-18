Павел Малков прокомментировал планы по ремонту дорог Рязани

Очень много ваших обращений, поступающих в телеграм-канал, касается состояния дорожной сети в Рязанской области.

Вчера вместе с руководством города и профильным зампредом проехал по рязанским улицам, оценил состояние дорожного полотна и ход ремонта. Осмотрели ряд проблемных точек, в том числе на ул. Каширина, Дзержинского, Высоковольтной, Весенней, 4-й Линии и Ленинского Комсомола.

Работы предстоит много. Главная задача — жёстко контролировать качество выполненных работ, а также исполнение гарантийных обязательств. Все процедуры регламентированы, надо обеспечить их исполнение.

Другой важный приоритет — комплексный подход, при котором не просто меняется дорожное полотно, а обустраиваются тротуары, меняются бордюрные камни. Это напрямую влияет на качество жизни, делает её более комфортной, а полученный объект без проблем служит долгие годы. Такие работы ведутся, например, на перекрестке улиц Шевченко и 2-я Линия — на отрезке дороги длиной 1,4 км. Помимо замены асфальтового покрытия, будет проложена велодорожка, заменено освещение и оборудована ливневая канализация. Дал поручение по контролю за качеством работ и сроками — а завершиться на этом объекте они должны 30 июня.

На восстановление дорог выделяются серьезные средства. И жители обязательно должны почувствовать изменения к лучшему.

Поручил также сократить до минимума перекрытие движения на оживленных маршрутах, чтобы сгладить возможные неудобства.

Рейды по дорогам Рязани и Рязанской области будут продолжены.