Павел Малков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

26 мая врио Губернатора Рязанской области Павел Малков в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина.

От Рязанской области в заседании также приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов, министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник, и.о. министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин проинформировал о новых мерах поддержки строительной отрасли. В частности, практически все обязательные требования в сфере строительства переведены в разряд рекомендательных: 64 из 69 пунктов перечня национальных стандартов и сводов правил. Он обратил внимание, что это решение не допускает снижение безопасности и ухудшение конструкционных характеристик зданий и сооружений. «Усиливается статус организаций, осуществляющих экспертизу проектной документации. Теперь они будут проводить комплекс оценки соответствия проектных решений требованиям техрегламента, – сказал Марат Хуснуллин. – Много было различных требований обязательных, которые приводили к удорожанию строительства, зачастую необоснованно. Теперь, если проектировщики и заказчики считают, что эти требования не нужны и они не влияют на безопасность зданий, то могут их не применять».

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин также обратил внимание участников заседания, что с сегодняшнего дня в открытом режиме начал работать сайт о строительном комплексе страны https://stroi.gov.ru/ и призвал активно работать с этим ресурсом для оперативного обмена информацией.Участники заседания обсудили ход реализации национальных и федеральных проектов в рамках лимитов 2022-2024 годов. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поставил задачу не снижать темпов по выполнению плана годового ввода жилья. Кроме того, речь шла о строительстве, реконструкции и модернизации значимых объектов в регионах за счет средств ФНБ и отборе инфраструктурных проектов в целях получения инфраструктурных бюджетных кредитов.