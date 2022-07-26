Павел Малков потребовал разработать комплекс мер по борьбе с детской смертностью в Рязанской области.

На заседании регионального правительства обсуждалась экстренная ситуация в области здравоохранения. Об этом сообщает Павел Малков в своём Telegram канале.

По словам врио главы Рязанской области, цифра детской смертности огромная – 9,6 промилле.

Как отметил Павел Малков, это говорит о низкой эффективности работы здравоохранения в регионе, а также профильных учреждений. Нужно провести проверки их деятельности, в том числе качество оказания медпомощи. По результатам проверки, как сказал врио губернатора, примут комплекс решений.

Павел Малков потребовал провести тщательный анализ причин таких высоких цифр по детской смертности и немедленно разработать чёткий комплекс мер.

Павел Малков: «Ответы в стиле «мы скорректировали планы и провели совещания» не устраивают»

Отношение числа умерших к общему числу населения за год измеряется в промилле. Цифра отражает количество смертей на тысячу человек населения в год.