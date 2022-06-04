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Суббота, 4 июня, 2022

Павел Малков остался недоволен качеством реконструкции санатория «Сосновый бор»

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7info

Павел Малков остался недоволен качеством реконструкции санатория «Сосновый бор»

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о двойственном впечатлении от посещения санатория «Сосновый бор». Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

Малков назвал место прекрасным, природу великолепной. А вот качество реконструкции объекта раскритиковал.

— Реконструкция крайне далека до завершения, качество работ местами оставляет желать много лучшего, — написал врио главы региона. — Не увидел внятной концепции работы учреждения и финансовой модели.

Малков поручил оперативно представить реальный план запуска санатория в работу.

Также врио губернатора отметил необходимость сделать место доступным для людей, которые готовы приехать и просто хорошо провести время. Сделать парковку, набережную, спуск к воде, места отдыха, развлечений.

Малков предложил рязанцам, готовым работать в санатории, контролировать приёмку объекта присылать резюме на почту sosnoviyborrzn@yandex.ru.

— Еще раз убедился, что главное — это кадры. Нужен неравнодушный человек, который сможет вдохнуть жизнь в это место, — написал врио губернатора.

Павел Малков остался недоволен качеством реконструкции санатория «Сосновый бор»
Павел Малков остался недоволен качеством реконструкции санатория «Сосновый бор»
Павел Малков остался недоволен качеством реконструкции санатория «Сосновый бор»
Павел Малков остался недоволен качеством реконструкции санатория «Сосновый бор»
Павел Малков остался недоволен качеством реконструкции санатория «Сосновый бор»
Павел Малков остался недоволен качеством реконструкции санатория «Сосновый бор»
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