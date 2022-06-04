Павел Малков остался недоволен качеством реконструкции санатория «Сосновый бор»

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о двойственном впечатлении от посещения санатория «Сосновый бор». Пост политик опубликовал в телеграм-канале.
Малков назвал место прекрасным, природу великолепной. А вот качество реконструкции объекта раскритиковал.
Малков поручил оперативно представить реальный план запуска санатория в работу.
Также врио губернатора отметил необходимость сделать место доступным для людей, которые готовы приехать и просто хорошо провести время. Сделать парковку, набережную, спуск к воде, места отдыха, развлечений.
Малков предложил рязанцам, готовым работать в санатории, контролировать приёмку объекта присылать резюме на почту sosnoviyborrzn@yandex.ru.