Павел Малков: Обсудим перспективы использования в регионе высокотехнологичного медицинского оборудования

3 июня врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил с рабочим визитом завод «Красное знамя», входящий в состав Концерна ПВО «Алмаз — Антей». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.



Одно из крупнейших предприятий в стране производит радиолокационную, радионавигационную аппаратуру, в том числе с дистанционным управлением. На заводе реализуется программа импортозамещения, налажен выпуск продукции медицинского назначения: рентгенографических аппаратов «МобиРен-4-МТ», а также комплектующих к системам медицинской и хирургической навигации «Мультитрек» и «Неоплан».

В ходе осмотра выставки изделий врио губернатора Рязанской области отметил «мощный потенциал и огромный спектр продукции»: «Предприятие производит высокотехнологичную медицинскую технику, но у нас в области она пока не нашла применение. Хотя в других регионах ее используют. Договорились, что на следующей неделе обсудим вопрос на совещании по развитию системы здравоохранения. Оценим все перспективы использования высокотехнологичного медоборудования предприятия».

Павел Малков осмотрел несколько цехов. Генеральный директор завода Алексей Рощин проинформировал о том, что на предприятии проведена масштабная модернизация оборудования, что позволило увеличить выпуск продукции более чем в 2 раза.

В настоящее время численность сотрудников составляет свыше 3,7 тыс. человек. Завод реализует социальные программы, сотрудничает с вузами Рязани и других городов, активно ведет научно-исследовательскую деятельность на базе собственных опытно-конструкторских и производственных подразделений.

Павел Малков сообщил, что в ближайшее время проведет ряд встреч о возможных перспективах участия предприятия в научно-технологической деятельности Аэрокосмической инновационной долины.

Проект по созданию ИНТЦ реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и Московским авиационным институтом. Основными сферами деятельности станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника. Рязанский ИНТЦ позволит создать новые рабочие места, обеспечит тесную взаимосвязь вузов и малых инновационных компаний с крупными индустриальными партнерами. О своем участии в работе ИНТЦ на данный момент заявили более 30 компаний.