Павел Глоба рассказал, как солнечное затмение 25 октября повлияет на разные знаки зодиака

25 октября 2022 года произойдёт солнечное затмение, которое окажет влияние на всё человечество. О его судьбоносном характере заявил популярный российский астролог Павел Глоба. Астрономическое явление повернёт вспять судьбу каждого человека, но какие изменения придут в жизнь, зависит от принадлежности его к конкретному знаку зодиака.

Так, везунчиками наступающего затмения по праву можно считать Рыб, Раков, Дев и Козерогов. Их ожидают счастливые перемены в жизни. А если представители этих знаков не будут рубить с плеча и постараются держать при себе свои эмоции, затмение для них пройдёт спокойно и без лишней суеты.

Не повезёт Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеями. Представителям этих знаков придётся пережить ряд потерь, иногда очень драматичных. Астролог советует им сохранять бодрость духа и реагировать на житейские невзгоды стойко и спокойно.

Овны, Весы, Близнецы и Стрельцы будут на периферии эмоционального шторма, который сулит солнечное затмение. Особо хороших событий не ожидается, но плохого точно будет немного.

О том, почему солнечное затмение 25 октября станет судьбоносным, читайте по ссылке.

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