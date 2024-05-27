Опубликованы фотографии с места гибели сасовской чиновницы Нелли Гайдовой

Управление ГИБДД по Рязанской области публикует фотографии с места гибели замглавы администрации Сасовского муниципального округа Нелли Гайдовой. Трагедия произошла в субботу, 25 мая.

В ведомстве сообщили подробности произошедшего. Примерно в 19:55 в селе Огарёво-Почково, вблизи дома 5 по улице Молодёжная, по предварительной информации, Гайдова, управляя снегоболотоходом «РМ-800», не справилась с рулевым управление, вследствие чего совершила наезд на препятствие в виде металлического ограждения. От полученный травм она скончалась на месте.

Ранее стало известно, что Нелли Гайдова погибла в свой день рождения. Прощание с ней прошло 27 мая.