Охлобыстин рассказал о состоянии сидящего в колони Ефремова

Друзья Михаила Ефремова, отбывающего в колонии срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, ожидают, что артист выйдет по УДО следующим летом. Об этом заявил «Комсомольской правде» Иван Охлобыстин.

По словам Охлобыстина, преступление требовало определённого наказания, но худшее для Ефремова — собственные терзания.

У Михаила были проблемы со здоровьем, кроме того, из-за меловой воды у артиста вывалились нижние зубы. Необходимо ставить импланты, сделать в колонии это невозможно.

По словам Охлобыстина, в колонии Ефремов, как и остальные осуждённые, делает молнии. Участвует в общественной жизни.