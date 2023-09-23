Суббота, 23 сентября, 2023
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Охлобыстин рассказал о состоянии сидящего в колони Ефремова

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Михаил Ефремов. Фото: Пресненский районный суд Москвы.

Друзья Михаила Ефремова, отбывающего в колонии срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, ожидают, что артист выйдет по УДО следующим летом. Об этом заявил «Комсомольской правде» Иван Охлобыстин.

По словам Охлобыстина, преступление требовало определённого наказания, но худшее для Ефремова — собственные терзания.

У Михаила были проблемы со здоровьем, кроме того, из-за меловой воды у артиста вывалились нижние зубы. Необходимо ставить импланты, сделать в колонии это невозможно.

По словам Охлобыстина, в колонии Ефремов, как и остальные осуждённые, делает молнии. Участвует в общественной жизни.

— Я очень опасался, что Миша не выдержит. Но выдержал, — рассказал Охлобыстин.

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