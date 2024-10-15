Политолог назвал силы, способные устроить переворот на Украине

Политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что в условиях продолжающегося конфликта на Украине проведение масштабных организованных протестов маловероятно. В интервью NEWS.ru он отметил, что пока в стране идет военный конфликт, такие выступления практически невозможны.
Впрочем, Корнилов считает, что существует сила, которая может потенциально сместить действующего президента Владимира Зеленского.
По словам эксперта, радикальные националистические формирования пока сохраняют лояльность Зеленскому, но это временное явление.
Политолог также выразил сомнение в существовании сильного пророссийского движения на Украине. По его словам, любые попытки формирования такого сопротивления были подавлены еще при президенте Петре Порошенко.
*организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена