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Политолог назвал силы, способные устроить переворот на Украине

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что в условиях продолжающегося конфликта на Украине проведение масштабных организованных протестов маловероятно. В интервью NEWS.ru он отметил, что пока в стране идет военный конфликт, такие выступления практически невозможны. 

Впрочем, Корнилов считает, что существует сила, которая может потенциально сместить действующего президента Владимира Зеленского.

По словам эксперта, радикальные националистические формирования пока сохраняют лояльность Зеленскому, но это временное явление. 

«Если он допустит ошибку, нацисты могут организовать государственный переворот. До 24 февраля 2022 года они уже демонстрировали свою вооруженную угрозу Киеву», — отметил Корнилов, имея в виду такие структуры, как «Азов»* и «Правый сектор»* (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

Политолог также выразил сомнение в существовании сильного пророссийского движения на Украине. По его словам, любые попытки формирования такого сопротивления были подавлены еще при президенте Петре Порошенко. 

«Есть граждане, которые поддерживают Россию и недовольны ситуацией в стране, но они разобщены и действуют в одиночку», — добавил он.

*организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена

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