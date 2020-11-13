В Рязанскую область начали поставлять бесплатные лекарства от коронавируса

В пятницу, 13 ноября, на заседании регионального оперштаба Николай Любимов заявил, что поставка бесплатных лекарств от коронавируса начата. В ближайшее время пациенты, лечащиеся амбулаторно, начнут получать медикаменты.
По данным регионального минздрава, ситуация с коронавирусом в регионе стабильная. При этом суточный прирост зараженных, как и общий, ниже среднероссийского уровня.
При этом губернатор Рязанской области заметил, что опасность распространения коронавирусной инфекции все еще высокая.
Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.