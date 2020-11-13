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В Рязанскую область начали поставлять бесплатные лекарства от коронавируса

Елена Лобанова

В пятницу, 13 ноября, на заседании регионального оперштаба Николай Любимов заявил, что поставка бесплатных лекарств от коронавируса начата. В ближайшее время пациенты, лечащиеся амбулаторно, начнут получать медикаменты.  

По данным регионального минздрава, ситуация с коронавирусом в регионе стабильная. При этом суточный прирост зараженных, как и общий, ниже среднероссийского уровня. 

— Коечный фонд для лечения пациентов составляет 1810 коек, в случае необходимости может быть оперативно увеличен до 2405 коек. Медучреждения обеспечены необходимым оборудованием, в том числе ИВЛ, лекарственными препаратами. Начата частичная поставка в регион лекарств, на которые Рязанской области выделены 41,6 млн. рублей для лечения пациентов на амбулаторном этапе, — говорится в сообщении. 

При этом губернатор Рязанской области заметил, что опасность распространения коронавирусной инфекции все еще высокая. 

— Сейчас мы вместе продолжаем бороться за то, чтобы справиться с этой пандемией, максимально сохранить обычный режим жизни, обеспечить экономике условия для ее дальнейшего развития в непростое время. Вместе – это здесь ключевое слово, – сказал Николай Любимов.

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