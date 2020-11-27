В Рязани обсудили итоги лесных пожаров в регионе с министром чрезвычайных ситуаций РФ

В пятницу, 27 сентября, состоялось заседание рязанской правительственной комиссии по ликвидации ЧС под руководством министра чрезвычайных ситуаций РФ Евгения Зиничева. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

В Рязанской области для предотвращения лесных пожаров созданы 11 пожарно-наблюдательных вышек, более 30 камер видеонаблюдения, передающих картинку в реальном времени.

— С начала пожароопасного сезона на территории Рязанской области возникло 47 лесных пожаров. В большинстве случаев их причиной стало неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации пожаров привлекалось 156 единиц техники и 282 человека личного состава, — говорится в сообщении.

На заседании также обсудили разработку инновационных мер для предотвращения аварийных ситуаций, а также рассмотрели план основных мероприятий в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год.