Пятница, 27 ноября, 2020
1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В Рязани обсудили итоги лесных пожаров в регионе с министром чрезвычайных ситуаций РФ

Елена Лобанова

В пятницу, 27 сентября, состоялось заседание рязанской правительственной комиссии по ликвидации ЧС под руководством министра чрезвычайных ситуаций РФ Евгения Зиничева. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

В Рязанской области для предотвращения лесных пожаров созданы 11 пожарно-наблюдательных вышек, более 30 камер видеонаблюдения, передающих картинку в реальном времени. 

— С начала пожароопасного сезона на территории Рязанской области возникло 47 лесных пожаров. В большинстве случаев их причиной стало неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации пожаров привлекалось 156 единиц техники и 282 человека личного состава, — говорится в сообщении. 

На заседании также обсудили разработку инновационных мер для предотвращения аварийных ситуаций, а также рассмотрели план основных мероприятий в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

Рязанец завоевал «золото» на Чемпионате мира по гиревому спорту

Рязанец Иван Кулаков завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по гиревому спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.  Соревнования...
Узнать больше
Новости мира

В Гагарине Смоленской области мужчина пытался похитить на улице маленькую девочку с помощью щенка или котенка

Жители города Гагарин Смоленской области сообщили в социальных сетях о подозрительном мужчине, который пытается увезти маленьких детей. Информация об этом появилась в...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани после столкновения с грузовиком погиб пассажир «Рено Логан»

Во вторник, 24 ноября, 26-летний рязанец на "Рено Логан" врезался в грузовой автомобиль. Пассажир скончался. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД. 
Узнать больше
Новости мира

В Астрахани возле «Лукойла» установили первую новогоднюю ёлку

В четверг, 26 ноября, в Астрахани начали устанавливать первую новогоднюю ёлку. Праздничное дерево появилось возле здания компании "Лукойл". Сообщения об этом появились...
Узнать больше
Новости Рязани

В Александро-Невском открыли детскую школу искусств после капитального ремонта

В четверг, 26 ноября, в Александро-Невском открыли детскую школу искусств после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани на трассе М-5 «ГАЗель» насмерть сбила пешехода

Ночью в четверг, 26 ноября, под Рязанью автомобиль "ГАЗель" насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.  ДТП...
Узнать больше
Новости мира

С 23 ноября в Липецке ввели запрет на выход на лед на водных объектах

В пятницу, 20 ноября, глава Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о запрете выхода на лед на водоемах города. Об этом сообщает пресс-служба...
Узнать больше
Новости Рязани

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать из-за пива и сигарет

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.  Не...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области созданы дополнительные группы для контроля за соблюдением масочного режима

В Рязанской области создает дополнительные группы, который будут контролировать соблюдение масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.  Николай...
Узнать больше
Новости Рязани

Николай Любимов поздравил экипаж подводной лодки «Рязань» с успешным проведением учений

Губернатор Рязанской области направил поздравительную телеграмму командованию и экипажу атомной подводной лодки "Рязань". Николай Любимов поздравил их с успешным проведением учений. Об...
Узнать больше
Новости Рязани

Во вторник в Рязанской области ожидается снег и гололедица

Во вторник, 24 ноября, в Рязанской области ожидается гололедица и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.  Временами...
Узнать больше
Новости Рязани

Более 38 млн рублей направят из бюджета правительства Рязанской области на возмещение доходов УРТ

Из резервного фонда правительства Рязанской области более 38 млн рублей направят на возмещение доходов УРТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+