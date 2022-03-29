Николай Любимов поручил навести порядок на улицах Рязани до 1 мая

29 марта на заседании правительства Рязанской области Николай Любимов поручил провести субботники в Рязани и других муниципальных образованиях региона. По его словам, навести порядок на улицах нобходимо до 1 мая.

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Глава региона отметил: в Рязани сошла большая часть снега, через несколько дней синоптики обещают потепление, и этот процесс ускорится. При этом уже сейчас перед жителями открывается негативная картина – горы мусора, грязи и пыль в воздухе.

– Я понимаю, что силами одних муниципальных служб очень сложно быстро, оперативно справиться с ситуацией, но требую активно продолжать эту работу, – подчеркнул губернатор. – Вместе с тем, считаю полезным объявить с первого апреля месячник по благоустройству и в ближайшее время провести общегородской субботник.

В порядок, согласно поручению губернатора, необходимо привести улицы, парки, скверы, дворы, детские площадки, спортплощадки, а также прилегающие к ним территории. Важно не только убрать мусор, но и отмыть бордюры, проверить состояние клумб и газонов. Этот вопрос поручено взять на контроль мэру Рязани Елене Сорокиной.

Аналогичная работа должна быть проведена и в других муниципалитетах региона. К уборке глава региона попросил привлекать не только коммунальщиков и управляющие компании, но и сотрудников различных организаций, а также неравнодушных жителей города. А ответственность по уборке территорий будет лежать на городских властях.

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Срок выполнения поручения – до первого мая.