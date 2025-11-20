Четверг, 20 ноября, 2025
0.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

Алексей Самохин
Freepik AI

В ночь на четверг, 20 ноября, Рязанскую область атаковали вражеские беспилотники. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент. 

Ночью в четверг, 20 ноября, в Рязани и области объявлена угроза атаки вражеских беспилотников. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:20.

Около 4 часов ночи телеграм-канала SHOT сообщил о возможной работе ПВО в городе. 

«Более 10 взрывов было слышно над Рязанью. Над городом активно работает система ПВО, уже сбито несколько воздушных целей», — говорилось в сообщении. 

Первая официальная информация о случившемся появилась уже утром. 

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал об уничтожении беспилотников над регионом. Он также сообщил, что на территории одного из рязанских предприятий после падения обломков БПЛА начался пожар. Обломки упали в нескольких районах города

Главный итог — обошлось без жертв и пострадавших, материальный ущерб оценят специалисты, но, по словам Малкова, серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры нет. 

По данным Минобороны России, за ночь над Рязанской областью было уничтожено 16 беспилотников самолётного типа. 

Читайте также  Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области вечером 16 ноября

Оперштаб Рязанской области сообщил, что сегодня днём обломки упавших  беспилотников будут уничтожать. В связи с этим возможно перекрытие движения транспорта в районе Московского шоссе.

Отбой угрозы атаки БПЛА в Рязани и области был объявлен в 06:17. 

Самые читаемые материалы

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Культура и события

Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Свое 34-летие певец отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца, представив программу под названием "SHAMAN. 30 лет на сцене".
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Происшествия

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Власти подчёркивают: повода для паники нет, ситуация находится под полным контролем оперативных служб, которые продолжают работать на местах.
Читайте также

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Происшествия

16 беспилотников сбиты над Рязанской областью — Минобороны  

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Происшествия

Ночная угроза атаки беспилотников объявлена в Рязанской области

Происшествия

Посетитель кафе в Шацке угрожал ножом работнику из-за косого взгляда

Происшествия

В центре Рязани сбили человека

Происшествия