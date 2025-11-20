Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

В ночь на четверг, 20 ноября, Рязанскую область атаковали вражеские беспилотники. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент.

Ночью в четверг, 20 ноября, в Рязани и области объявлена угроза атаки вражеских беспилотников. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:20.

Около 4 часов ночи телеграм-канала SHOT сообщил о возможной работе ПВО в городе.

«Более 10 взрывов было слышно над Рязанью. Над городом активно работает система ПВО, уже сбито несколько воздушных целей», — говорилось в сообщении.

Первая официальная информация о случившемся появилась уже утром.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал об уничтожении беспилотников над регионом. Он также сообщил, что на территории одного из рязанских предприятий после падения обломков БПЛА начался пожар. Обломки упали в нескольких районах города.

Главный итог — обошлось без жертв и пострадавших, материальный ущерб оценят специалисты, но, по словам Малкова, серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры нет.

По данным Минобороны России, за ночь над Рязанской областью было уничтожено 16 беспилотников самолётного типа.

Оперштаб Рязанской области сообщил, что сегодня днём обломки упавших беспилотников будут уничтожать. В связи с этим возможно перекрытие движения транспорта в районе Московского шоссе.

Отбой угрозы атаки БПЛА в Рязани и области был объявлен в 06:17.