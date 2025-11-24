Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
4.5 C
Рязань
НовостиНовости России

Стала известна версия о спасении Усольцевых в охотничьей избе

Никита Рязанцев
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

Пропавшая без вести семья Усольцевых вряд ли могла остановиться в охотничьей избе, рассказал «АиФ» член Красноярского краевого клуба спелеологов.

«В противном случае, их бы давно заметили», — говорится в публикации.

Также эксперт отметил, что Усольцевы едва ли могли выжить в пещерах в районе Кутурчинского Белогорья. По его словам, в них холодно, температура держится в районе четырех градусов.

Читайте также: 

На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таежник

«Корги не могли просто потеряться»: кинолог о самой странной детали пропажи семьи Усольцевых

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Землянский добавил, что спасатели обратили бы внимание на дым костра или следы заготовки дров.

«Да и кто будет два месяца жить в такое время без теплой одежды?» — добавил он.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Читайте также  В Серове мать бойца СВО потребовала вскрыть цинковый гроб

Другие материалы рубрики

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

Бульдог Алмазик съел трусы хозяйки и попал на операционный стол

Спасатели обследовали пещеру на месте пропажи семьи Усольцевых 

Кинолог рассказал о роковой роли корги Лады в пропаже Усольцевых

Капитан Дандыкин: удар возмездия за Воронеж мог накрыть американцев

В плане Трампа нашли пункт, который позволит НАТО напасть на Россию 

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
Новости России

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Налет украинских беспилотников на ГРЭС в Шатуре может означать,...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Общество

Автовокзал эвакуировали в Рязани

Людей вывели на улицу. Причина эвакуации неизвестна.