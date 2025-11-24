Стала известна версия о спасении Усольцевых в охотничьей избе

Пропавшая без вести семья Усольцевых вряд ли могла остановиться в охотничьей избе, рассказал «АиФ» член Красноярского краевого клуба спелеологов.

«В противном случае, их бы давно заметили», — говорится в публикации.

Также эксперт отметил, что Усольцевы едва ли могли выжить в пещерах в районе Кутурчинского Белогорья. По его словам, в них холодно, температура держится в районе четырех градусов.

Читайте также:

На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таежник

«Корги не могли просто потеряться»: кинолог о самой странной детали пропажи семьи Усольцевых

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Землянский добавил, что спасатели обратили бы внимание на дым костра или следы заготовки дров.

«Да и кто будет два месяца жить в такое время без теплой одежды?» — добавил он.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.