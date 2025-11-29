Новогодняя столица-2026
Суббота, 29 ноября, 2025
Рязань
НовостиНовости России

ПВО за ночь сбила 103 украинских БПЛА от Крыма до Калмыкии

Алексей Самохин
За прошедшую ночь небо над югом и центром России оказалось буквально усеяно беспилотниками. Минобороны РФ отчиталось о перехвате и уничтожении 103 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Дроны фиксировали сразу в нескольких регионах, большую часть аппаратов сбили над сушей, один — над акваторией Азовского моря.

По данным военного ведомства, больше всего целей зафиксировали в Белгородской области — там системы ПВО сбили 26 беспилотников. 

На втором месте по количеству перехваченных целей — Ростовская область. Над её территорией за ночь уничтожено 20 дронов. Ещё 19 беспилотников, по официальным данным, сбили над территорией Республики Крым.

Сразу два региона показали одинаковые цифры — по 11 сбитых целей. Речь о Рязанской области и Краснодарском крае. Таким образом, часть дронов шла не только по приграничным и прифронтовым территориям, но и вглубь страны.

Дальше по списку — Воронежская область, где силы ПВО сбили 5 беспилотников. В Липецкой области, согласно сводке, зафиксировали и уничтожили 4 дрона. В Курской области — 3 беспилотника.

Ещё по одному аппарату перехвачены в Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия. Один сбит над акваторией Азовского моря.

