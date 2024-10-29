Нарколог: девушка, выпившая 20 шотов и впавшая в кому, может остаться инвалидом

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru прокомментировал случай москвички, которая после выпитых 20 шотов в баре оказалась в коме. Врач назвал дозу алкоголя, принятую девушкой за короткий промежуток времени, «лошадиной».

По словам специалиста, суммарное количество выпитого составило от 600 мл до литра крепкого алкоголя, что закономерно привело к тяжёлому отравлению.

Шуров пояснил, что печень способна переработать лишь около 10 мл алкоголя в час, что для девушек — с более слабой ферментной системой и часто меньшей массой тела — является критически низкой скоростью переработки. Он добавил, что даже если пострадавшую удастся спасти, последствия могут быть тяжелыми, вплоть до инвалидности.

— Есть люди талантливые, которые могут и два литра выпить, отряхнуться и пойти. А есть люди, которые на спор выпивают даже не смертельную дозу и их успешно закапывают, — цитирует портал медика.

Напомним, что в Вологодской области продажу алкоголя по будням ограничат двумя часами в день