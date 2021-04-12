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Понедельник, 12 апреля, 2021
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На месте массовой аварии на мосту через Трубеж работают следователи

Елена Лобанова
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На месте массовой аварии с участием маршрутного такси работают следователи. Об этом РИА «7 новостей» сообщили очевидцы.

Напомним, в понедельник днем на мосту через Трубеж в Рязани произошло массовое ДТП. На записи с камер видно, что маршрутка №98 протаранила сразу несколько машин. Очевидцы рассказали, что водителю стало плохо. Одиз из пострадавших поблагодарил случайного пассажира за спасение целого автобуса.

Спустя несколько часов после аварии на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и спасатели. Согласно информации регионального УМВД, в аварии пострадали 9 человек. По факту произошедшего прокуратура проведет проверку.

В настоящее время движение по мосту закрыто.

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