Многодневный алкомарафон закончился мучительной смертью женщины в Твери

В Твери многодневный алкомарафон закончился мучительной смертью женщины. Подробности случившегося сообщила пресс-служба УМВД Тверской области.

Этот случай — трагический пример того, как злоупотребление алкоголем и неконтролируемая агрессия могут привести к необратимым последствиям. История, произошедшая в Твери, напоминает, что в состоянии алкогольного опьянения человек теряет контроль над собой, а конфликт может вспыхнуть на пустом месте, перерастая в нечто ужасающие.

Что произошло?

В одной из квартир на улице Орджоникидзе несколько дней шло застолье, собравшее мужчин и женщин. В атмосфере постоянного пьянства заурядная ссора закончилась избиением одной из участниц компании. Двое мужчин нанесли 42-летней женщине травмы, от которых она умерла. При этом ни нападавшие, ни другие участники не предприняли попыток помочь ей, продолжая выпивать. Один из мужчин ушёл, а остальные просто разошлись, оставив женщину умирать в квартире.

Реклама

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Картина, открывшаяся им, была шокирующей: грязная, захламлённая комната с пустыми бутылками, окурками, и следами крови. Эксперт-криминалист собрал улики, включая следы рук и обуви, а также образцы генетического материала. Личности подозреваемых установили быстро, уже через сутки двое мужчин — 33-летний и 47-летний жители Твери — были задержаны.

Что им грозит?

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Это преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет.

К сожалению, этот случай — не единичный. За 2024 год в России было зарегистрировано 1730 преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь нередко становится катализатором агрессии, особенно в компании, где царит беспорядок и общая безответственность. Такие трагедии поднимают важный вопрос о профилактике бытового насилия, борьбе с алкоголизмом и необходимости образовательных программ, которые помогут людям справляться с конфликтами без применения силы.

Фото: t.me/mvd_tver