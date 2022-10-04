Вторник, 4 октября, 2022
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«Много жуликов»: Гладков рассказал об обмундировании для мобилизованных

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о обмундировании для мобилизованных, пишет Бел.Ру.

По его словам, бронежилеты и шлемы должно приобретать Минобороны, поскольку в обычных магазинах и военторгах такие вещи не купить.

«Есть несертифицированный товар, очень много жуликов. Поэтому я видел своими глазами, что-то, что положено по закону, предоставлено нашим жителям, которые призваны», – отметил Гладков.

Глава региона также рассказал, что за счет внебюджетных источников бойцам покупают сапоги, которые выдерживают низкую температуру и не пропускают воду.

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