«Много жуликов»: Гладков рассказал об обмундировании для мобилизованных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о обмундировании для мобилизованных, пишет Бел.Ру.

По его словам, бронежилеты и шлемы должно приобретать Минобороны, поскольку в обычных магазинах и военторгах такие вещи не купить.

«Есть несертифицированный товар, очень много жуликов. Поэтому я видел своими глазами, что-то, что положено по закону, предоставлено нашим жителям, которые призваны», – отметил Гладков.

Глава региона также рассказал, что за счет внебюджетных источников бойцам покупают сапоги, которые выдерживают низкую температуру и не пропускают воду.