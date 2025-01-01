Мэр Рязани Артёмов проверил работу городских служб в первый день нового года

1 января мэр Рязани Виталий Артёмов провел объезд по городу, чтобы лично проверить работу городских служб, функционирующих в усиленном режиме в праздничные дни. О результатах инспекции он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Артёмова, новогодняя ночь и канун праздника прошли без серьезных происшествий и аварий на инженерных сетях. На дежурстве в течение всех выходных и праздничных дней находятся сотрудники Дирекции благоустройства города, Управления по делам территорий и ресурсоснабжающих организаций. Пока погодные условия не создают значительных проблем для городской инфраструктуры.

Мэр отметил, что в праздничные дни префекты районов будут оставаться на рабочих местах для оперативного реагирования на любую внештатную ситуацию.

Во время объезда Виталий Артёмов уделил особое внимание очистке и обработке тротуаров, подчеркнув важность создания безопасных и комфортных условий для пешеходов. Он также поручил Водоканалу активизировать работу по устранению засоров канализации и отметил необходимость поддержания в рабочем состоянии ливневой канализации, особенно в условиях перепадов температуры.

«Благодарю всех, кто в эти праздничные дни продолжает дежурить и помогает поддерживать работу городских систем в штатном режиме. Ваш труд очень важен для каждого рязанца», — подчеркнул мэр.

Работа городских служб в усиленном режиме продолжится до завершения праздничных выходных.