Мать бесследно пропавшей рязанки Логуновой заключила контракт с продюссером ток-шоу «Малахов»

Наталья Кошелева, мать бесследно пропавшей рязанки Елены Логуновой, заключила контракт с продюссером ток-шоу «Малахов». Об этом женщина сообщила на своей странице в соцсети.

Кошелева написала, что канал «Россия 1» и телеведущий Андрей Малахов одними из первых пришли ей на помощь после пропажи дочери.

– Моя цель – найти дочь живую или мёртвую. Другим телевизионным каналам я не давала интервью и на меня прошу не ссылаться, – пишет Кошелева.

25 июля исполнился ровно год со дня таинственного исчезновения жительницы Рязани Елены Логуновой. Несмотря на повышенное внимание следствия, СМИ, людей до сих пор остаётся больше вопросов, чем ответов. Подробности читайте в статье 7info.