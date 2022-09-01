Четверг, 1 сентября, 2022
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Логунов распространял порно с участием пропавшей жены Елены — СМИ

Задержанный в Рязани Александр Логунов распространял порно с участием своей супруги Елены. Об этом, ссылаясь на мать пропавшей рязанки Наталию Кошелеву, сообщает НТВ.

Мать двоих детей Елена Логунова пропала летом 2021 года. С тех пор идут её поиски. 31 августа Басманный суд Москвы принял решение арестовать Александра Логунова по статье о распространении порно.

Мать Елены считает, что мужчина убил её дочь. Сам Логунов всё отрицает.

25 июля исполнился ровно год со дня таинственного исчезновения жительницы Рязани Елены Логуновой. Несмотря на повышенное внимание следствия, СМИ, людей до сих пор остаётся больше вопросов, чем ответов. Подробности читайте в статье РИА «7 новостей».

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