Малков выступил за сохранение зелёной зоны в районе Агропрома

Зеленую зону необходимо сохранить и благоустроить, заявил в ходе осмотра земельного участка, расположенного в районе Агропрома города Рязани, врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

В обсуждении перспектив этой территории участвовали ученые, экологи и общественные активисты.

Павел Малков осмотрел участок, в отношении которого поступали обращения от жителей поселков Агропрома, Соколовки и Мирного, представителей экологических общественных организаций. Активисты выступали против продажи участка, настаивая на сохранении там зеленой зоны, защищающей населенные пункты от воздействия предприятий Восточного и Южного промузлов, а также пыли с окружной дороги. Учитывая значимость вопроса, Павел Малков предложил приостановить текущие торги.

Ученые рассказали о флоре и фауне территории. На участке, который находится в крупном микрорайоне Рязани, произрастает значительное количество многолетних деревьев, включая дубы и липы, обитает порядка 40 видов различных птиц, есть редкие растения. Осмотрели остаточные сооружения, которые ранее принадлежали войсковой части. Обсуждались вопросы популярности территории у жителей, перспективы ее развития.

Речь также шла о возможностях полноценного исследования и последующего развития участка с участием архитекторов, ландшафтных дизайнеров, представителей учреждений культуры и спорта, филиала Московского политехнического университета, РГУ им. Есенина.

Павел Малков подчеркнул необходимость сохранения зеленой зоны: «Лес надо сберечь. Зеленый щит останется в неприкосновенности. Никакой промышленной зоны здесь нет и быть не может».

Врио отметил, что территорию нужно привести в порядок и поручил проработать комплекс мер. В центре внимания должно быть состояние строений, экологическая безопасность и дальнейшее развитие территории, включая возможное создание парковой зоны. Обсудили опыт благоустройства похожих территорий в других регионах страны.

Павел Малков попросил экспертов подготовить и провести семинар по современным подходам к озеленению городских пространств для администраций районов и областного центра, профильных специалистов. «Надо определиться, как мы входим в следующий сезон. Чтобы успеть подготовиться технически, учесть потребности в оборудовании и материалах. Необходимо использовать современный опыт и лучшие практики других регионов», — сказал врио Губернатора.