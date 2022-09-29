Малков пообещал рязанским производителям необходимую поддержку в развитии

Об этом сказал губернатор Павел Малков по итогам осмотра промышленных предприятий в ходе рабочей поездки в Пронский район, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Малков осмотрел цеха Новомичуринского хлебозавода, который выпускает 46 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в сутки. В ассортименте – 250 наименований продукции. В ноябре планируется ввести в эксплуатацию еще одну линию по производству печенья. Предприятие имеет фирменную торговую сеть, которая насчитывает 15 торговых точек, сотрудничает с крупными торговыми сетями. Хлебобулочная продукция поставляется в целый ряд регионов страны, а также в населенные пункты других районов области.

Губернатор отметил достойный уровень организации производства на Новомичуринском хлебозаводе, а также высокое качество продукции и ее широкий ассортимент.

«С этого предприятия можно брать пример в том, как успешно развивать бизнес в условиях сложного конкурентного рынка. Предприятие работает стабильно, востребованность продукции – большая. Возьмем на вооружение опыт этого хлебозавода, который поможет другим профильным предприятиям в регионе достичь такого же успеха и стать экономически эффективными», – сказал Павел Малков.

На производстве изделий из бетона для строительной отрасли специализируется ООО «Эко-Золопродукт Рязань». Предприятие было построено в рамках инвестиционного соглашения. Объем инвестиций составил 1,673 млрд рублей, было создано 145 рабочих мест. В настоящее время на предприятии ежегодно выпускается около 300 тыс. кубометров блоков из ячеистого бетона. Также компания реализует еще один инвестпроект по строительству завода по производству извести в Касимовском районе. Павел Малков после посещения завода отметил, что на этом современном предприятии все автоматизировано, производственные процессы последовательно и четко выстроены.

Малков, комментируя журналистам итоги осмотра ООО «Эко-Золопродукт Рязань», сказал: