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Малков: Какие-то объекты, которые добавляют ароматы, надо просто закрывать

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков будет стараться решить проблему с неприятным запахом в Рязани. Об этом он заявил во время прямого эфира 6 июля.

Главная проблема, по его словам, в том, что нет одного источника загрязнений, который можно было бы просто убрать. Источником вони выступают различные предприятия, свалки мусора. В каждом случае нужно разбираться.

В то же время врио губернатора отметил, что «какие-то объекты, которые добавляют ароматы, надо просто закрывать». В качестве примера Малков привёл свалку в Турлатово.

Также Павел Малков пообещал разобраться со свалкой в Рыбновском районе, на которую, по данным разных источников, свозят мусор из Москвы. Политик пообещал изучить ситуацию, в том числе проверить, насколько обоснованы претензии к полигону ТБО.

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