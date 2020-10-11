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В Рязанской области болеет 691 ребенок

Елена Лобанова

На 11 октября 2020 года в Рязанской области нашли коронавирус у 691 ребенка, сообщает опергруппа правительства. 

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет. Их 3 583 человека. 2724 заразившихся в возрасте от 18 до 45 лет. При этом в группе особого риска тоже немало больных. Так, в возрастной группе от 65 до 80 коронавирус обнаружили у 1 478 человек, а у людей старше 80 лет нашли 335 случаев. 

При этом есть еще и заболевшие с условно-подтвержденным диагнозом. 18 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 42 — в возрастной группе от 46 до 64, 18 — люди от 65 до 80 лет, 4 — старше 80 и 6 — дети. Среди детей по одному случаю выявили у двухлетнего, десятилетнего, пятнадцатилетнего и семнадцатилетнего несовершеннолетнего, два — у шестнадцатилетнего.

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