Кораблинцы пожаловались Малкову на работу регоператора по обращению с ТКО

Во вторник, 5 июля, врио губернатора Рязанской области Павел Малков в рамках рабочей поездки провёл несколько встреч с жителями Кораблинского района. Наибольшее количество жалоб от местных жителей касалось работы регионального оператора по обращению с ТКО «Эко-Пронск».

Малков отметил, что в Кораблинском районе проблема некачественной уборки мусора наиболее выражена, и сейчас она — в зоне пристального внимания. Уже в ближайшее время руководитель региона проведёт встречу с представителями «Эко-Пронск». На встрече Малков представит руководству регоператора обращения кораблинцев.

По словам врио губернатора, важно выстраивать диалог с регоператором и совместно работать по вопросам повышения качества работы.

– Я вижу очевидные вещи, которые нужно исправлять. При этом надо разбираться в каждой конкретной ситуации, — заявил он.

На встречах с жителями также поднимались вопросы ремонта дорог, строительства объектов социальной инфраструктуры, работы медицинских учреждений. Говоря о проблемах в здравоохранении, Малков отметил, что предстоит большая работа по модернизации этой системы.

— Необходимо полностью пересмотреть от самого начала до конца всю стратегию здравоохранения региона. Каждый житель должен знать – куда обращается, какие услуги он может получить. Если в области этого нет, мы должны направлять людей на лечение в другой регион, где им могут оказать специализированную помощь. Все цепочки должны быть понятны, — считает Павел Малков.

Врио губернатора также ответил также на вопросы жителей о создании новых рабочих мест и развития территорий, благоустройства, реализации программы поддержки местных инициатив.