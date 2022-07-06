Кораблинцы пожаловались Малкову на работу регоператора по обращению с ТКО

Во вторник, 5 июля, врио губернатора Рязанской области Павел Малков в рамках рабочей поездки провёл несколько встреч с жителями Кораблинского района. Наибольшее количество жалоб от местных жителей касалось работы регионального оператора по обращению с ТКО «Эко-Пронск».
Малков отметил, что в Кораблинском районе проблема некачественной уборки мусора наиболее выражена, и сейчас она — в зоне пристального внимания. Уже в ближайшее время руководитель региона проведёт встречу с представителями «Эко-Пронск». На встрече Малков представит руководству регоператора обращения кораблинцев.
По словам врио губернатора, важно выстраивать диалог с регоператором и совместно работать по вопросам повышения качества работы.
На встречах с жителями также поднимались вопросы ремонта дорог, строительства объектов социальной инфраструктуры, работы медицинских учреждений. Говоря о проблемах в здравоохранении, Малков отметил, что предстоит большая работа по модернизации этой системы.
Врио губернатора также ответил также на вопросы жителей о создании новых рабочих мест и развития территорий, благоустройства, реализации программы поддержки местных инициатив.