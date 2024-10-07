Картофель весом 729 граммов вырастили в Касимове

В Касимове 6 октября состоялся фестиваля урожая «Касимовский клубень». Традиционно на нем определяют, у кого получилось вырастить самый крупный картофель. На этот победителем стала Светлана Климашова. Об этом пишет ИД «Пресса».

Вес клубня-рекордсмена составил 729 граммов. По словам Светланы, гигант вырос на огороде мамы Натальи Климашовой. Сорт картофеля — «брянский деликатес».

Также на фестивале свои подворья презентовали представители сельских администрации округа. Они привезли на праздник овощи и фрукты, выращиваемые в своих населенных пунктах, а также разные блюда из овощей.

Гости фестиваля смогли посмотреть выставку сельскохозяйственной техники и животных. Телят, кроликов, поросят, домашнюю птицу привезли животноводы племзавода «Дмитриево» и ООО «Возрождение», а также жители Касимова Ольга Быкова и Оксана Антоновская.

В этом году одним из главных событий фестиваля стала презентация нового туристического маршрута «Касимовская верста». Напомним, в сентябре стало известно, что Касимов установил национальный рекорд, став городом с самым большим количеством музеев и выставочных пространств на одной версте. На протяжении всего 1 километра 66 метров и 80 сантиметров находятся 15 уникальных объектов культуры. Новый туристический маршрут проходит вдоль этих объектов.

В честь открытия маршрута в Касимове появился новый арт-объект — стилизованный верстовой столб.