Как отсутствие секса влияет на психику, объяснила секс-коуч Лакшми

Секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets Екатерина Лакшми рассказала «Ленте.ру» о различных последствиях отсутствия секса. По ее словам, сексуальная активность — это индивидуальный опыт, и ее отсутствие влияет на людей по-разному в зависимости от личных предпочтений, динамики отношений и общего психического благополучия.

Основные последствия отсутствия секса

Лакшми выделила несколько ключевых последствий вынужденного отказа от секса для психического здоровья:

Снижение самооценки: Отсутствие половых контактов часто приводит к негативному восприятию собственного тела и снижению самооценки.

Повышенный стресс и беспокойство: Без регулярной сексуальной активности женщины могут испытывать повышенный уровень стресса и беспокойства. Половой контакт способствует высвобождению эндорфинов, что помогает снижать уровень стресса. Таким образом, отсутствие секса может лишать женщин этого естественного механизма расслабления.

Понижение либидо и неудовлетворенность отношениями: Лакшми также отметила, что отсутствие интимной близости может привести к естественному понижению либидо и общей неудовлетворенности отношениями. Сексуальная близость является важным аспектом романтических отношений, и ее отсутствие может снижать эмоциональную связь между партнерами, что, в свою очередь, влияет на общую удовлетворенность отношениями и психическое благополучие.

Эксперт подчеркивает важность учета этих факторов для поддержания здорового и гармоничного состояния психического здоровья и отношений.