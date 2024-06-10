Понедельник, 10 июня, 2024

Как отсутствие секса влияет на психику, объяснила секс-коуч Лакшми

Автор: 7info

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Изображение от jcomp на Freepik

Секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets Екатерина Лакшми рассказала «Ленте.ру» о различных последствиях отсутствия секса. По ее словам, сексуальная активность — это индивидуальный опыт, и ее отсутствие влияет на людей по-разному в зависимости от личных предпочтений, динамики отношений и общего психического благополучия.

Основные последствия отсутствия секса

Лакшми выделила несколько ключевых последствий вынужденного отказа от секса для психического здоровья:

Снижение самооценки: Отсутствие половых контактов часто приводит к негативному восприятию собственного тела и снижению самооценки.

Повышенный стресс и беспокойство: Без регулярной сексуальной активности женщины могут испытывать повышенный уровень стресса и беспокойства. Половой контакт способствует высвобождению эндорфинов, что помогает снижать уровень стресса. Таким образом, отсутствие секса может лишать женщин этого естественного механизма расслабления.

Понижение либидо и неудовлетворенность отношениями: Лакшми также отметила, что отсутствие интимной близости может привести к естественному понижению либидо и общей неудовлетворенности отношениями. Сексуальная близость является важным аспектом романтических отношений, и ее отсутствие может снижать эмоциональную связь между партнерами, что, в свою очередь, влияет на общую удовлетворенность отношениями и психическое благополучие.

Эксперт подчеркивает важность учета этих факторов для поддержания здорового и гармоничного состояния психического здоровья и отношений.

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