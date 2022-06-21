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Вторник, 21 июня, 2022

Кадыров рассказал о своей связи с Казахстаном

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7info

Кадыров рассказал о своей связи с Казахстаном

Президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередной пост в телеграме, в котором объяснил свои слова о казахском народе.

По словам Кадырова, недальновидные блогеры вырывают фразы из контекста и пытаются снять все сливки «хайпа». Он никогда не говорил плохо о казахском народе. Его словам были об ОДКБ, о политической позиции государства, а не о людях.

Президент Чечни рассказал, что его дедушка работал в Казахстане, там родился его отец. Он также вспомнил, как казахи помогали чеченцам в 1944 году, делясь с ними последним куском хлеба.

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