Кадыров рассказал о своей связи с Казахстаном

Президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередной пост в телеграме, в котором объяснил свои слова о казахском народе.

По словам Кадырова, недальновидные блогеры вырывают фразы из контекста и пытаются снять все сливки «хайпа». Он никогда не говорил плохо о казахском народе. Его словам были об ОДКБ, о политической позиции государства, а не о людях.

Президент Чечни рассказал, что его дедушка работал в Казахстане, там родился его отец. Он также вспомнил, как казахи помогали чеченцам в 1944 году, делясь с ними последним куском хлеба.