Эксперты назвали лучшие вина для пикника

Зачем вино за городом? Хороший вопрос, учитывая, что в летнее время часть обывателей отправляются на плантационные работы в теплицы, клумбы и сады. Но к концу продуктивного дня, так и хочется ощутить аромат жареного сочного мяса, снятого с шампура. И для полной гармонии со вкусовыми рецепторами требуется только он — бокал винного напитка. С выбором вам помогут определиться эксперты «Винного гида в России» Роскачества, рекомендации которых базируются на результатах проведенного тестирования.

Если в воскресный день у вас появилось желание выбраться на пикник, отдайте предпочтение белому вину классических сортов винограда, которое хорошо сочетается с белым мясом, рыбой и птицей — Шардоне или Рислинг.

Прекрасным дополнением к импровизированному столу так же послужит Рислинг Шато Тамань резерв, Шардоне Голубицкое, Шардоне «Фанагории» Крю Лермонт с выдержкой в дубе, относящиеся к категории белых вин. Ценовой диапазон варьируется от 400 до 600 рублей. Крымская «Солнечная долина» преподнесла потребителям более бюджетный вариант — Кокур, рядом расположилось Авторское Шардоне-Совиньон «Фанагории». Замыкает шествие Мюллер-Тургау «Кубань Вино», которое эксперты предлагают в качестве аперитива.

Если белые вина не должны быть слишком простыми и легкими, то красные — наоборот. Очень важно подобрать достаточно сбалансированный, не утяжеленный обилием оттенков продукт.

Саперави «Шато Тамань» или Красностоп от «Фанагории» — идеальный выбор для шашлыка. «Инкерман» под Севастополем дарит нам превосходный ассортимент красных вин, вместе с соседом по цеху — «Усадьба Перовских».

Не забывайте и про игристые вина, которые занимают позицию «вне конкуренции», единственный казус употребления данного напитка на природе — сложность поддержания необходимой температуры подачи.

Кстати, о температуре

Для того чтобы трапеза состоялась должным образом, рекомендуем охлаждать вина перед поездкой в холодильнике. Для белых и игристых очень важно поддерживать этот эффект — при помощи сумки-холодильника, предварительно обернув фольгой. Альтернативой может выступить использование сумки-термоса, наполненной пакетами со льдом.

Сладкое — не порок

Если вы предпочитаете линейку сладких вин — то обратите внимание на «розовый» раздел — Южный терруар «Мысхако», Номерной резерв «Фанагории» или Роза Тамани от «Кубань-Вино»

Чтобы по-настоящему насладиться таким напитком на природе — добавьте в бокал несколько кубиков льда.

По мнению экспертов — ликерные вина, кагоры и портвейны лучше оставить до прохладных осенних листопадов, так как при высоких температурах они сложно усвояемы.