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Четверг, 19 августа, 2021
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Губернатор высоко оценил деятельность молодых активистов в Спасском районе

Елена Лобанова
Губернатор высоко оценил деятельность молодых активистов в Спасском районе
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В четверг, 19 августа, в рамках рабочей поездки в Спасский район губернатор высоко оценил деятельность местных активистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Николай Любимов посетил творческую площадку «Кино под открытом небом» в Спасске-Рязанском. Объект создали на средства федерального гранта в размере 1 200 000 рублей. Всероссийский волонтерский конкурс удалось выиграть местной жительнице. 

В рамках первого этапа реализации проекта активисты приобрели часть технического оборудования, мягкие кресла и другой инвентарь. В настоящее время волонтеры проводят кинопоказы, интеллектуальные игры, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и другие мероприятия. Реализация проекта будет продолжена. 

— Мы всегда готовы оказывать вам необходимую поддержку. Такие творческие молодежные площадки реально нужны. Они востребованы и помогают ребятам всесторонне развиваться, проявлять себя, — подчеркнул Николай Любимов. 

Губернатор Рязанской области также отметил, что в ближайшее время не менее 50 общественных молодежных проектов получат бюджетную поддержку.

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