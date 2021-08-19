Губернатор высоко оценил деятельность молодых активистов в Спасском районе

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В четверг, 19 августа, в рамках рабочей поездки в Спасский район губернатор высоко оценил деятельность местных активистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Любимов посетил творческую площадку «Кино под открытом небом» в Спасске-Рязанском. Объект создали на средства федерального гранта в размере 1 200 000 рублей. Всероссийский волонтерский конкурс удалось выиграть местной жительнице.

В рамках первого этапа реализации проекта активисты приобрели часть технического оборудования, мягкие кресла и другой инвентарь. В настоящее время волонтеры проводят кинопоказы, интеллектуальные игры, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и другие мероприятия. Реализация проекта будет продолжена.

— Мы всегда готовы оказывать вам необходимую поддержку. Такие творческие молодежные площадки реально нужны. Они востребованы и помогают ребятам всесторонне развиваться, проявлять себя, — подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор Рязанской области также отметил, что в ближайшее время не менее 50 общественных молодежных проектов получат бюджетную поддержку.