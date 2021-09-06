Губернатор Рязанской области встретился представителями социальных НКО

6 сентября в рамках регионального форума «Векторы развития гражданского общества» прошла встреча губернатора Николая Любимова с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций Рязанской области – победителями конкурсов Фонда президентских грантов, которая состоялась.

Во встрече приняли участие первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина, руководители СО НКО – победители конкурсов 2020-2021 гг. Фонда президентских грантов.

В ходе встречи состоялась презентация социальных проектов. В числе участников — Алексей Жеглов, директор АНО «Центр КВН».

Губернатор Николай Любимов отметил, что в этом году сразу более 20 социальных проектов от Рязанской области, направленных на охрану здоровья граждан, их социальное обслуживание, сохранение исторической памяти, пропаганду здорового образа жизни вошли в число победителей конкурса Фонда президентских грантов. Он подчеркнул, что это огромный уровень доверия и признание исключительной важности работы СО НКО.









Общение с вами для меня имеет большое значение. То, что вы делаете — это очень важно и нужно людям. И мы продолжим поддерживать вас в работе, – сказал Николай Любимов.

В рамках встречи речь также шла о региональной поддержке СО НКО региона. В этом году ее получили более 70 СО НКО на сумму свыше 8 млн. рублей. Благодаря этому реализуется множество полезных инициатив, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей, гармонизацию межнациональных отношений, поддержку материнства и детства и другие.