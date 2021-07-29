Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Мы должны воспитывать чувство гордости за страну, за регион»

В четверг, 29 июля, Николай Любимов посетил мемориальный комплекс в Шилове и оценил ход благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Комплекс создан в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС, о погибших в годы ВОВ и локальных конфликтах. Общая стоимость проекта составляет свыше 22,5 млн рублей. В прошлом году там уложили тротуарную плитку, провели озеленение территории, установили уличное освещение, информационные стенды и малые архитектурные формы. В этом году озеленение и установка освещения продолжится.
Николай Любимов высоко оценил инициативу жителей по сохранению памяти.