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Четверг, 29 июля, 2021
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Мы должны воспитывать чувство гордости за страну, за регион»

Елена Лобанова
Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Мы должны воспитывать чувство гордости за страну, за регион»
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В четверг, 29 июля, Николай Любимов посетил мемориальный комплекс в Шилове и оценил ход благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Комплекс создан в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС, о погибших в годы ВОВ и локальных конфликтах. Общая стоимость проекта составляет свыше 22,5 млн рублей. В прошлом году там уложили тротуарную плитку, провели озеленение территории, установили уличное освещение, информационные стенды и малые архитектурные формы. В этом году озеленение и установка освещения продолжится. 

Николай Любимов высоко оценил инициативу жителей по сохранению памяти. 

— Очень ценю вашу активность, а главное результаты вашей работы. Сохранение истории, благоустройство памятных мест – важные направления, работа по которым строится в тесном взаимодействии общественности и власти. Это помогает нам сохранять связь времен, повышать эффективность системы патриотической работы. Мы должны воспитывать чувство гордости за страну, за регион и его богатейшее историческое наследие, — говорится в сообщении.

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