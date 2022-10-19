Среда, 19 октября, 2022
Татьяна Проводина

Губернатор Рязанской области встретился с председателем «Молодой гвардии Единой России»

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Павел Малков провёл встречу с председателем «Молодой гвардии Единой России» Антоном Демидовым. Речь шла среди прочего о поддержке мобилизованных граждан.

Молодогвардейцы подготовили новую программу помощи военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях. Глава Рязанской области пообещал сотрудничество и поддержку новой инициативы. Как отметил Павел Малков в своём Telegram канале, у волонтёрского движения в регионе большой опыт.

Также на встрече обсуждали задачи рязанского отделения и приоритетных проектах. В числе направлений, требующих значительного усиления, глава Рязанской области назвал патриотическое воспитание. Павел Малков рассчитывает на молодогвардейцев в этой работе.

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