Губернатор поручил провести санитарную рубку деревьев в Клепиковском районе

В четверг, 25 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл приём граждан в формате видеоконференцсвязи. Один из вопросов, касающийся санитарной рубки деревьев вблизи села Бусаево, поступил из Клепиковского района.
Губернатор поставил задачу до конца года обеспечить там выборочные и сплошные санитарные рубки деревьев. Речь идёт, в том числе, и о тех, что были повалены ветром во время сильного урагана 2020 года.
Работы поручено провести региональному Минприроды.
Глава региона добавил, что работа по обследованию состояния лесов должна вестись на постоянной основе во всех муниципалитетах, где это актуально.
Кроме того, к ежегодным акциям, пропагандирующим бережное отношение к природному наследию, важность лесовосстановления, озеленения общественных территорий, должны привлекаться как можно больше жителей области.