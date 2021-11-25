Губернатор поручил провести санитарную рубку деревьев в Клепиковском районе

В четверг, 25 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл приём граждан в формате видеоконференцсвязи. Один из вопросов, касающийся санитарной рубки деревьев вблизи села Бусаево, поступил из Клепиковского района.

Губернатор поставил задачу до конца года обеспечить там выборочные и сплошные санитарные рубки деревьев. Речь идёт, в том числе, и о тех, что были повалены ветром во время сильного урагана 2020 года.

Работы поручено провести региональному Минприроды.

– Понимание по решению вопроса есть. Необходимые для этого подготовительные мероприятия уже проведены. Мы обязательно доведем до конца эту работу, – добавил Любимов.

Глава региона добавил, что работа по обследованию состояния лесов должна вестись на постоянной основе во всех муниципалитетах, где это актуально.

Кроме того, к ежегодным акциям, пропагандирующим бережное отношение к природному наследию, важность лесовосстановления, озеленения общественных территорий, должны привлекаться как можно больше жителей области.