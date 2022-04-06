Губернатор Любимов встретился с детьми из ЛНР и ДНР

Губернатор Рязанской области Николай Любимов с детьми из ЛНР и ДНР. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Эстафета добра» в Дядьковской средней школе. В нем принял участие начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный, сообщает пресс-служба облправительства.
Акция «Эстафета добра» была запущена 2 марта 2022 года детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия», созданным по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Акция состоялась в шести городах страны. Рязанский регион стал седьмой площадкой её проведения.
В ходе общения с детьми Губернатор Николай Любимов подчеркнул большую важность участия молодежи в социально значимых акциях. По его словам, подобные проекты, как и спорт, объединяют людей.
Губернатор рассказал о единственном в мире Рязанском училище ВДВ. Николай Любимов предложил организовать туда экскурсию для детей из ДНР и ЛНР и дал соответствующее поручение министерству образования и молодежной политики Рязанской области.
Глава региона Николай Любимов совместно с детьми из Донбасса и рязанскими юнармейцами принял участие в мастер-классе по созданию граффити на патриотическую тему. В рамках акции состоялся концерт с участием детской творческой студии музыкально-эстетического воспитания «Юные Александровцы» при Ансамбле Александрова Министерства обороны РФ.
Начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия», российский гимнаст, Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира заслуженный мастер спорта России Никита Нагорный рассказал детям о своей гражданской позиции, важности патриотического настроя, о спортивных достижениях и впечатлениях от участия в Олимпийских играх.
Никита Нагорный отметил также, что акция «Эстафета добра» позволила «юнармейцам» быть полезными в важной работе по оказанию поддержки прибывшим в Россию жителям ДНР и ЛНР.