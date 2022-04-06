Губернатор Любимов встретился с детьми из ЛНР и ДНР

Губернатор Рязанской области Николай Любимов с детьми из ЛНР и ДНР. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Эстафета добра» в Дядьковской средней школе. В нем принял участие начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный, сообщает пресс-служба облправительства.

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Акция «Эстафета добра» была запущена 2 марта 2022 года детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия», созданным по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Акция состоялась в шести городах страны. Рязанский регион стал седьмой площадкой её проведения.

В ходе общения с детьми Губернатор Николай Любимов подчеркнул большую важность участия молодежи в социально значимых акциях. По его словам, подобные проекты, как и спорт, объединяют людей.

«Вы, ребята, занимаетесь спортом, дзюдо, а в нем только люди сильные духом, которые хотят и умеют побеждать. Спорт движет человека по жизни вперед, закаляет, – сказал Николай Любимов. – Желаю вам никогда не пасовать перед трудностями, быть целеустремленными, успешными. Уверен, что в Донецкой и Луганской народных республиках все будет хорошо, все вернутся к мирной жизни. Вы знаете, мы своих не бросаем. Вы для нас свои. Все вместе мы выдержим любые испытания и будем самыми сильными, мы и наша страна, страна победителей и высшей справедливости. Правда – за нами».

Губернатор рассказал о единственном в мире Рязанском училище ВДВ. Николай Любимов предложил организовать туда экскурсию для детей из ДНР и ЛНР и дал соответствующее поручение министерству образования и молодежной политики Рязанской области.

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Глава региона Николай Любимов совместно с детьми из Донбасса и рязанскими юнармейцами принял участие в мастер-классе по созданию граффити на патриотическую тему. В рамках акции состоялся концерт с участием детской творческой студии музыкально-эстетического воспитания «Юные Александровцы» при Ансамбле Александрова Министерства обороны РФ.

Начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия», российский гимнаст, Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира заслуженный мастер спорта России Никита Нагорный рассказал детям о своей гражданской позиции, важности патриотического настроя, о спортивных достижениях и впечатлениях от участия в Олимпийских играх.

«Желание, мотивация и мечта победить дают нам невероятные силы для того, чтобы выигрывать на соревнованиях, быть сильными», – подчеркнул он.

Никита Нагорный отметил также, что акция «Эстафета добра» позволила «юнармейцам» быть полезными в важной работе по оказанию поддержки прибывшим в Россию жителям ДНР и ЛНР.