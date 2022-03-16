-5.4 C
Рязань
Среда, 16 марта, 2022

Губернатор Любимов прокомментировал Указ Путина о дополнительных полномочиях глав субъектов

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Губернатор Любимов прокомментировал Указ Путина о дополнительных полномочиях глав субъектов

Александр Ильин
Николай Любимов, губернатор Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 16 марта принял участие в совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, которое президент Владимир Путин провёл в режиме ВКС, сообщает пресс-служба облправительства. 

- Реклама -

Президент России заявил о необходимости наделения глав регионов дополнительными полномочиями для возможности вести оперативную работу.

«Очень многое сегодня зависит от руководителей субъектов Федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан Указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики и социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах. Напомню, что именно в этой логике, которая позволяет учитывать ситуацию в каждом регионе, в городе, поселке… именно так мы и выстраивали меры по борьбе с коронавирусом», — сказал Путин. 

Глава государства поручил создать региональные штабы по обеспечению экономического развития, которые должны возглавить руководители субъектов РФ. Президент также озвучил ряд решений и инициатив, которые позволят оказать дополнительную поддержку гражданам и предпринимателям.

Губернатор Николай Любимов высказался об итогах совещания.

«Президент подписал очень важный и крайне необходимый Указ о дополнительных полномочиях глав субъектов. Это поможет оперативнее и эффективнее принимать меры по стабилизации и улучшению экономической ситуации в регионах, поддержке наших граждан. В ближайшие полгода нам предстоит плотно работать со всеми структурами Правительства РФ. Оперативный штаб по обеспечению экономического развития в регионе уже создан, теперь его главная задача – обеспечить ритмичную работу экономики. Проанонсированное снижение административных барьеров и другие меры поддержки бизнеса, а также очень важные и своевременные меры по борьбе с бедностью, укреплению социальной сферы, поддержки бюджетников, задействование всех институтов развития в стране, обеспечат выполнение поставленных задач. Я не сомневаюсь, что мы справимся с этой работой», — сказал Любимов.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяРязанская область направила в Правительство РФ предложения по расширению федеральных мер поддержки экономики и граждан
Комментарии для сайта Cackle
spot_img