Губернатор Любимов прокомментировал Указ Путина о дополнительных полномочиях глав субъектов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 16 марта принял участие в совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, которое президент Владимир Путин провёл в режиме ВКС, сообщает пресс-служба облправительства.
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Президент России заявил о необходимости наделения глав регионов дополнительными полномочиями для возможности вести оперативную работу.
Глава государства поручил создать региональные штабы по обеспечению экономического развития, которые должны возглавить руководители субъектов РФ. Президент также озвучил ряд решений и инициатив, которые позволят оказать дополнительную поддержку гражданам и предпринимателям.
Губернатор Николай Любимов высказался об итогах совещания.