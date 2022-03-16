Губернатор Любимов прокомментировал Указ Путина о дополнительных полномочиях глав субъектов

«Президент подписал очень важный и крайне необходимый Указ о дополнительных полномочиях глав субъектов. Это поможет оперативнее и эффективнее принимать меры по стабилизации и улучшению экономической ситуации в регионах, поддержке наших граждан. В ближайшие полгода нам предстоит плотно работать со всеми структурами Правительства РФ. Оперативный штаб по обеспечению экономического развития в регионе уже создан, теперь его главная задача – обеспечить ритмичную работу экономики. Проанонсированное снижение административных барьеров и другие меры поддержки бизнеса, а также очень важные и своевременные меры по борьбе с бедностью, укреплению социальной сферы, поддержки бюджетников, задействование всех институтов развития в стране, обеспечат выполнение поставленных задач. Я не сомневаюсь, что мы справимся с этой работой», — сказал Любимов.