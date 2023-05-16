Глава минобразования Рязанской области выразила соболезнования родным и близким Натальи Жмуровой и Татьяны Селивановой

Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина выразила соболезнования родным и близким двух преподавателей Рязанского госуниверситета — Натальи Жмуровой и Татьяны Селивановой.
О кончине бывшей главы приёмной комиссии вуза Натальи Жмуровой и профессора, кандидата медицинских наук Татьяны Селивановой стало известно 14 мая.
Прощание с Натальей Жмуровой проходит 16 мая в церкви иконы Божией Матери Всецарица на территории больницы им. Семашко.
С профессором Татьяной Селивановой простятся 17 мая в Николо-Ямской церкви Рязани.