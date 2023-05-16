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Глава минобразования Рязанской области выразила соболезнования родным и близким Натальи Жмуровой и Татьяны Селивановой

Татьяна Проводина
Фото со страницы Ольги Щетинкиной ВКонтакте

Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина выразила соболезнования родным и близким двух преподавателей Рязанского госуниверситета — Натальи Жмуровой и Татьяны Селивановой.

О кончине бывшей главы приёмной комиссии вуза Натальи Жмуровой и профессора, кандидата медицинских наук Татьяны Селивановой стало известно 14 мая.

«Ушли из жизни два Педагога – Жмурова Наталья Владимировна и Селиванова Татьяна Владимировна. Многие годы своей жизни они посвятили подготовке учителей для школ нашей области. Мне посчастливилось работать с ними. Внутренняя интеллигентность, такт, мудрость и глубокое знание своего дела!» – написала Ольга Щетинкина ВКонтакте.

Прощание с Натальей Жмуровой проходит 16 мая в церкви иконы Божией Матери Всецарица на территории больницы им. Семашко.

С профессором Татьяной Селивановой простятся 17 мая в Николо-Ямской церкви Рязани.

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