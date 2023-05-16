Глава минобразования Рязанской области выразила соболезнования родным и близким Натальи Жмуровой и Татьяны Селивановой

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил в беседе с 116.RU, почему власти не поддержали законопроект об освобождении от частичной мобилизации мужчин, которые не были в армии. По его мнению, таких людей можно мобилизовать, чтобы они служили и обучались военному делу. «Если речь идет о том, чтобы их обучить...