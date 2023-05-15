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Прощание с Татьяной Селивановой пройдёт в Рязани 17 мая

Татьяна Проводина
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В Рязани 17 мая простятся с бывшим ответственным секретарём приёмной комиссии Рязанского госуниверситета Татьяной Селивановой.

С 1993 до 2005 года Татьяна Владимировна была деканом естественно-географического факультета. Она внесла огромный вклад в развитие университета и факультета.

Свой профессиональный путь тогда ещё в педагогическом институте она начала с апреля 1976 года в должности преподавателя анатомии и физиологии. С 1997 по 2008 год Татьяна Владимировна работала в должности ответственного секретаря приемной комиссии РГПУ имени С.А. Есенина.

Татьяна Селиванова была чутким, отзывчивым человеком, который пользовался большим уважением в коллективе у сотрудников и обучающихся.

Прощание с Татьяной Владимировной состоится 17 мая (в среду) в 12 часов в Николо-Ямской церкви по адресу: ул. Циолковского, 8.

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