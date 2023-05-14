В Рязани скончалась бывший руководитель приёмной комиссии РГУ Наталья Жмурова

В воскресенье, 14 мая, стало известно о кончине экс-главы приёмной комиссии Рязанского госуниверситета Натальи Владимировны Жмуровой. Печальную новость сообщил ВКонтакте ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Дмитрий Перехватов.
В своей публикации Дмитрий Перехватов отметил, что Наталья Владимировна обладала сильными качествами эффективного менеджера, человека, работающего на результат. Благодаря этому ей удалось выстроить сильную команду.
Прощание с Натальей Жмуровой состоится во вторник, 16 мая, в церкви иконы Божией Матери Всецарица на территории больницы им. Семашко. Ориентировочное время – 12-14 часов (будет уточняться).
Выражаем соболезнования родным и близким Натальи Владимировны Жмуровой.