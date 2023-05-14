Воскресенье, 14 мая, 2023
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В Рязани скончалась бывший руководитель приёмной комиссии РГУ Наталья Жмурова

Татьяна Проводина
Фото со страницы Дмитрия Перехватова ВКонтакте

В воскресенье, 14 мая, стало известно о кончине экс-главы приёмной комиссии Рязанского госуниверситета Натальи Владимировны Жмуровой. Печальную новость сообщил ВКонтакте ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Дмитрий Перехватов.

«В моей жизни не так много людей, которых я бы мог назвать своими учителями. Наталья Владимировна, исходя из своих профессиональных и человеческих качеств, безусловно из их числа», — написал Дмитрий Перехватов.

В своей публикации Дмитрий Перехватов отметил, что Наталья Владимировна обладала сильными качествами эффективного менеджера, человека, работающего на результат. Благодаря этому ей удалось выстроить сильную команду.

«Во многом отлаженная деятельность приёмной комиссии РГУ в последующие годы была заложена во время руководства Натальи Владимировны», — подчеркнул Дмитрий Перехватов.

Прощание с Натальей Жмуровой состоится во вторник, 16 мая, в церкви иконы Божией Матери Всецарица на территории больницы им. Семашко. Ориентировочное время – 12-14 часов (будет уточняться).

Выражаем соболезнования родным и близким Натальи Владимировны Жмуровой.

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