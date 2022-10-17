Гладков заявил о катастрофе из-за массового отъезда белгородских выпускников

Губернатор Вячеслав Гладков назвал катастрофой ситуацию с массовым отъездом выпускников в другие регионы из Старого Оскола и Алексеевки, пишет Бел.ру.

В ходе оперативного совещания выяснилось, что 2536 школьников после 11 класса остались учиться в Белгородской области – 54 процента. Остальные 2159 человек продолжат обучение в других российских регионах.

«Алексеевский городской округ — катастрофа. Почти все население, все дети покидают регион. Шансов, что они вернутся, практически нет. Старооскольский городской округ ненамного ушел. Но ему гораздо тяжелее, чем Алексеевке, потому Воронеж находится практически на границе», – высказался Гладков.

Как стало известно, из в Алексеевке число уехавших учеников достигло 79,4 процента, а в Старом Осколе – 66,6 процента.

Гладков поинтересовался у глав, почему они не создают условий для того, чтобы оставить молодежь на территории региона, и не уделяют внимание вопросам молодежной политики.

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