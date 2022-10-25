Вторник, 25 октября, 2022
powder

Гладков вспомнил золотые времена коронавируса, оценивая ситуацию в Белгородской области

На главнуюНовости мира
Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК

Губернатор Вячеслав Гладков сравнил текущую ситуацию в Белгородской области с временами коронавирусных ограничений, пишет Go31.ru.

По его словам, обстановка во время пандемии в регионе была куда более спокойной.

«Вспоминаем золотые времена борьбы с коронавирусом, те, что еще были год назад. Понимаем, насколько было спокойное время. Это серьезно», – признался Гладков.

При этом глава региона отметил, что белгородцы должны все вместе стараться их решить.

Также Гладков напомнил, что в Белгородскую область насадки -распылители для безболезненной вакцинации «Спутником V».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/