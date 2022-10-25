Гладков вспомнил золотые времена коронавируса, оценивая ситуацию в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков сравнил текущую ситуацию в Белгородской области с временами коронавирусных ограничений, пишет Go31.ru.

По его словам, обстановка во время пандемии в регионе была куда более спокойной.

«Вспоминаем золотые времена борьбы с коронавирусом, те, что еще были год назад. Понимаем, насколько было спокойное время. Это серьезно», – признался Гладков.

При этом глава региона отметил, что белгородцы должны все вместе стараться их решить.

Также Гладков напомнил, что в Белгородскую область насадки -распылители для безболезненной вакцинации «Спутником V».

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