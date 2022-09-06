Вторник, 6 сентября, 2022
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Гладков отреагировал на бардак в поликлинике № 6 в Белгороде

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Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал жалобу на работу поликлиники № 6 в Белгороде, пишет Бел.Ру.

Ранее горожанка рассказала, что пациентов с симптомами ОРВИ и повышенной температурой принимают по живой очереди.

«Количество пациентов большое. Люди сидят с температурой и кашлем больше двух часов. Записи нет. Бардак», – отметила женщина.

Глава региона подчеркнул, что поручил руководителю регионального минздрава Андрею Иконникову выехать с проверкой в медучреждение. Ведомство примет меры в случае подтверждения информации об очереди.

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