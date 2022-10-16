Воскресенье, 16 октября, 2022
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Гладков дал пояснение по началу школьных каникул с понедельника

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Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК

Объявление о школьных каникулах носит рекомендательный характер, приводит слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова телеграм-канал «Белгород №1».

Авторы публикации напомнили, что они начинают в регионе с понедельника.

«Вячеслав Гладков заявил, что объявление о каникулах носит рекомендательный характер», – говорится в посте.

Подчеркивается, что каждое учебное заведение имеет право самостоятельно решить, начинать каникулы или нет.

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